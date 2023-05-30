Мостовой объяснил, почему тренеру «Спартака» Абаскалю придется нелегко в Европе

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил уверенность в том, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю будет сложно найти работу за рубежом, потому что он там никому не нужен.

«Я говорил о его уровне еще в начале сезона, тогда многим это не нравилось. С другой стороны, что переживать ему и его тренерскому штабу? У них все хорошо, все в порядке.

Если вернутся в Европу — будет тяжело. Там-то Абаскаль и его помощники никому не нужны», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Ранее СМИ писали об интересе к Абаскалю со стороны зарубежных клубов. В частности, сообщалось, что специалиста рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера одна из команд испанской Второй лиги — Сегунды.

Ранее бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород».