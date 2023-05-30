Организаторы «Ролан Гаррос» отреагировали на заявление Джоковича о ситуации в Косово

Организаторы турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» отреагировали на поступок сербского теннисиста Новака Джоковича, призвавшего остановить насилие в Косово после стартового матча на Открытом чемпионате Франции.

«Нет официальных правил турниров Большого шлема относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по данному вопросу», — передает текст заявления The Mirror.

После первой игры на Открытом чемпионате Франции Джокович написал на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате инцидента пострадали 52 серба.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы на успешное выступление на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.