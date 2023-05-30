Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии по хоккею

Iltalehti: в Финляндии возбудили дело против сборной Латвии из-за логотипа букмекера

close
100%
Jussi Nukari/Lehtikuva/Reuters

В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за размещения на ее игровой форме логотипа эстонской букмекерской конторы во время чемпионата мира по хоккею, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Iltalehti.

Финское законодательство определяет, что на территории страны рекламировать азартные игры может только компания Veikkaus. В Финляндии запрещена реклама иностранных букмекерских контор.

Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело по поводу латвийской формы 29 мая.

Чемпионат мира проходил в Латвии и Финляндии. Латвийские хоккеисты впервые в истории завоевали медали мирового первенства.

В матче за третье место латвийская национальная команда одержала победу над сборной США и стала обладательницей бронзовых наград. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу сборной Латвии. Финны не смогли пробиться в полуфинал турнира. Чемпионами мира стали канадцы.

Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр по хоккею Александр Кожевников подвел итоги чемпионата мира 2023 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях