Экс-футболист Пименов прокомментировал удаленный пост «Арсенала» с поздравлением Аршавина

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал решение лондонского «Арсенала» удалить пост с поздравлением с днем рождения своего бывшего игрока Андрея Аршавина. Его слова передает «Матч ТВ».

«И я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение (смеется). Но это очень приятно, что такой клуб поздравил с днем рождения, а остальное уже и не важно. Украинцы что‑то там написали, и в «Арсенале» пошли на поводу? Ну это ожидаемо, это уже становится обыденным явлением», — сказал Пименов.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за «Арсенал». В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

За сборную России Аршавин провел 74 матча, забив 17 мячей.

Ранее сборная России отреагировала на решение «Арсенала» удалить поздравление Аршавина.