Глава ФТР Тарпищев назвал рабочей победу Хачанова в первом круге «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о победе российского теннисиста Карена Хачанова на старте Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает ТАСС.

Хачанов, 11-я ракетка мира, в пяти сетах одержал победу над французом Констаном Летьеном, который занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Хачанов уступал после двух первых сетов, но смог переломить ход поединка, выиграв со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Матч длился 3 часа 42 минуты.

«Хачанов одержал рабочую победу, в первых кругах сложно врабатываться. Покрытие новое, не то, что было в прошлом году — ему непривычно. Противник был для него неизведанный, поэтому он долго перестраивался, надо было терпеть», — заявил Тарпищев.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с Раду Алботом из Молдавии.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев поделился мыслями по поводу своей игры в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Рублев, вторая ракетка России и седьмая мира, в стартовом матче одержал победу над сербом Ласло Джере, занимающим 57-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.