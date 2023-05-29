Экс-теннисист Ольховский оценил победы Хачанова и Рублева на старте «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о старте российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции — 2023 («Ролан Гаррос»), передает ТАСС.

«Достаточно тяжелые победы, но самое главное, что победили. В пятисетовом формате не так часто случаются сюрпризы. Рублев и Хачанов были явными фаворитами в своих встречах и выиграли на классе.

Они показали лучшую готовность, лучшую психологическую устойчивость. В этом и выражается класс, что они могут позволить проиграть сет или два, но все равно потом победить», — заявил Ольховский.

Рублев, вторая ракетка России и седьмая мира, в стартовом матче одержал победу над сербом Ласло Джере, занимающим 57-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин выиграл поединок в четырех сетах со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Хачанов, 11-я ракетка мира, в пяти сетах одержал победу над французом Констаном Летьеном, который занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Хачанов уступал после двух первых сетов, но смог переломить ход поединка, выиграв со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). В первом круге представительница России встречалась с немецкой спортсменкой Юле Нимайер. Их поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной.