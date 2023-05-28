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Дзюба ответил хоккеисту Овечкину, назвавшему его «слабеньким»

Футболист Дзюба предложил «потолкаться» хоккеисту Овечкину, назвавшему его «слабеньким»

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Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба ответил капитану и нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину назвавшего его «слабеньким».

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить сказать подобное. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — передает слова Дзюбы «Матч ТВ».

Хоккеист в шутку назвал Дзюбу слабеньким в ответ на предложение форварда «Динамо» Федора Смолова принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — заявил хоккеист.

«Локомотив» в итоге одержал над динамовцами победу со счетом 4:2.

Овечкин — известный болельщик «Динамо». Летом 2022 года он сыграл за футбольный клуб в товарищеском матче с «Амкалом», в котором забил гол.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы против столичного «Динамо».

Дзюба отметился голевой передачей, а «Локомотив» победил со счетом 4:2.

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