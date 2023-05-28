Экс-генменеджер «Спартака» Хаджи раскритиковал форварда Николсона за игру с «Пари НН»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород».

«Николсона я бы давно выгнал из команды: два момента не реализовал — как так можно? Зачем ты животом бьешь, зачем пяткой? Проще надо играть. Футбол — простая игра: получил, отдал, открылся. Там пустые ворота — надо забивать. Все нервы вымотал», — передает слова Хаджи «Чемпионат».

«Спартак» и «Пари НН» сыграли в Москве со счетом 0:0.

Красно-белые упустили возможность обойти в турнирной таблице ЦСКА, который накануне также не смог одержать победу над соперником по 29-му туру — «Краснодаром» (0:0).

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России по футболу армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (54) располагается на третьей строчке.

В 30-м раунде ЦСКА сыграет 3 июня в Москве с «Ростовом», а спартаковцы в этот же день встретятся в Самаре с «Крыльями Советов».

Ранее бывший тренер столичного «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о гонке за второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.