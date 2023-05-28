«Лестер» впервые за 19 лет вылетел из Английской премьер-лиги

«Лестер» впервые за 19 лет вылетел из числа участников Английской премьер-лиги (АПЛ).

В заключительном 38-м туре чемпионата Англии команда одержала победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1, но ее не хватило для того, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе. «Лестер» набрал 34 очка и занял 18-е место в турнирной таблице, вылетев в Чемпионшип.

Помимо «Лестера» состав АПЛ покинули «Саутгемптон» и «Лидс Юнайтед».

«Лестер» последний раз вылетал из высшей лиге в сезоне-2003/04 и вернулся в дивизион лишь в 2014 году. Напомним, что в сезоне-2015/16 «Лестер» стал победителем чемпионата Англии.

Право сыграть в следующем розыгрыше АПЛ получили клубы Чемпионшипа «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун».

Ранее Английская Премьер-Лига (АПЛ) признала норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком чемпионата Англии в сезоне-2022/23.

В 35 матчах в АПЛ Холанд, для которого нынешний сезон является дебютным в чемпионате Англии, забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач.