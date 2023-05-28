В «Пари НН» высказались о кредите доверия к главному тренеру Юрану

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Рамиль Измайлов заявил, что руководство нижегородцев сохраняет кредит доверия к главному тренеру команды Сергею Юрану.

«Кредит доверия к Юрану есть. Но пока рано оценивать работу. Время еще не пришло. У нас впереди важные игры. Посмотрим, как сложится таблица и сыграют соперники», — передает слова Измайлова «Чемпионат».

Юран стал главным тренером «Пари НН» в начале апреля.

После 29 туров нижегородская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» одержал в сезоне семь побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, набрав в общей сложности 27 очков.

Подопечные Юрана ведут с воронежским «Факелом» (27) и самарскими «Крыльями Советов» (29) борьбу за непопадание в число участников стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

В 30-м туре «Пари НН» встретится 3 июня в подмосковными «Химками».

Ранее главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился мнением об игре команды в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».