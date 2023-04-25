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Источник: Мбаппе извинился перед президентом «Реала» и хочет перейти в клуб

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Global Look Press

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принес свои извинения президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу и заявил, что хочет перейти в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес в своих соцсетях.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 28 матчах, забив 28 мячей и четыре раз отметившись результативными передачами.

Стоит отметить, что в этом сезоне «парижане» вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Чемпионы Франции уступили по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии».

«Реал» продолжает свое участие в главном клубном турнире Европы. В полуфинале подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Манчестер Сити». В чемпионате страны у мадридцев не все так хорошо. Отставание от занимающей первое место в турнирной таблице «Барселоны» составляет 11 очков.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции.

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