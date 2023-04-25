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Ивич заявил, что «Краснодар» был лучше «Спартака» с начала и до конца матча

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что его команда превзошла по качеству игры московский «Спартак» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды», — цитирует «Спорт-Экспресс» ответ Ивича на вопрос о том, что «Краснодар» не уделил достаточно внимания Квинси Промесу.

«Краснодар» потерпел поражение со счетом 3:4 в поединке с красно-белыми.

Кубанская команда вела в прошедшей встрече со счетом 2:0 и 3:2, но позволила соперникам отыграться и в концовке вырвать победу. В составе «Краснодара» голы забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян.

После 24 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» идет третьим (48).

Ранее комментатор и журналист Василий Уткин похвалил капитана московского «Спартака» Георгия Джикию за то, что тот быстро сориентировался и помог получившему травму полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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