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Шестеркин признан лучшим вратарем НХЛ по версии The Athletic

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Reuters

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин назван лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания The Athletic.

Журналисты учитывали при составлении рейтинга статистику команд, вышедших в плей-офф НХЛ. Главным критерием стал уровень доверия к голкиперам в их клубах.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй») занял пятое место, Илья Самсонов («Торонто») — девятое, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — десятое.

В топ-3 помимо Шестеркина включены вратари «Бостона» и «Далласа» Линус Улльмарк и Джейк Эттингер.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/2019. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак».

В 2022 году The Athletic признал Шестеркина лучшим вратарем лиги.

Напомним, что в сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги.

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал, как однажды он три недели был вынужден играть с серьезной травмой

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