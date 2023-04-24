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Малкин назвал клуб, который сыграет в финале плей-офф НХЛ

Малкин заявил, что «Лос-Анджелес Кингз» сыграет в финале плей-офф НХЛ

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Gene J. Puskar/AP

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин предсказал, что «Лос-Анджелес Кингз» станет одним из финалистов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Лос-Анджелес Кингз» будут в финале», — процитировала слова Малкина его жена Анна Кастерова в своем Telegram-канале.

В стартовом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» играет с «Эдмонтон Ойлерз». На сегодняшний день счет в этой серии равный — 2:2.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» заняли девятое место в Восточной конференции. Прервалаcь рекордная для cевероамериканcкого cпорта дейcтвующая cерия.

Малкин перешел в «Питтсбург» в 2006 году. В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля 2022 года он подписал новый контракт с «Пингвинз». Соглашение заключено на четыре года, за это время россиянин заработает $24,4 млн.

Ранее российский хоккеист Дмитрий Орлов стал первым защитником в истории «Бостон Брюинз», кому удалось набрать очки в четырех дебютных матчах подряд в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Орлова обменяли в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» в конце февраля.

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