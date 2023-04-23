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ЦСКА обыграл «Ак Барс» в четвертом матче финала Кубка Гагарина и повел в счете 3:1

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КХЛ

Сегодня, 23 апреля, состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Встреча, прошедшая на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев и Владислав Каменев. За «Ак Барс» забил Кирилл Семенов.

После четырех матчей финала розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА ведет в серии со счетом 3-1. В стартовом поединке в Казани армейцы потерпели поражение (1:4), но затем одержали две победы — одну на выезде (3:0) и одну дома (3:2). Пятая игра пройдет 25 апреля в Казани.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. «Ак Барс» трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что сайт КХЛ подвергся массированной хакерской атаке.

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