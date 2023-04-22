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Боец ММА Диаз применил удушающий прием во время массовой уличной драки в США

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейт Диаз принял участие в массовой драке в Нью-Орлеане.

Стычка произошла во время турнира по боксу. Диаз провел противнику удушающий прием «гильотина».

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Нейта Диаза самым сложным соперником за все бои, которые ему пришлось провести в карьере. В сентябре 2022 года Макгрегор анонсировал свой третий поединок против Диаза.

«Поздравляю Нейта Диаза с завершением его контрактных обязательств с UFC и с тем, что стал настоящей суперзвездой. Невероятный подвиг. Честная игра. Наша трилогия состоится», — написал Макгрегор.

Свой последний поединок Диаз провел осенью 2022 года против Тони Фергюсона. Бой завершился в четвертом раунде после того, как Диаз успешно применил удушающий прием. Для 37-летнего Диаза это был 21-й выигранный бой в карьере при тринадцати поражениях.

Ранее российский боец смешанного стиля Сергей Билостенный был дисквалифицирован во время поединка с американцем Тайреллом Форчуном в рамках андеркарда турнира Bellator 294 в Гонолулу.

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