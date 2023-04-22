Вице-президент Международного союза биатлонистов выступил против допуска россиян к соревнованиям

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с решением Международного олимпийского комитета вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом. Отстранение должно продолжаться до тех пор, пока они не покинут территорию Украины», — приводит слова Гамзы Idnes.cz.

Напомним, что Международный союз биатлонистов весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее бывший президент Чехии Милош Земан назвал глупым отстранение россиян от международных соревнований.