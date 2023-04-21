Экс-игрок «Спартака» Ари заявил, что вылет из Кубка России может стать импульсом для команды

Бывший футболист московского «Спартака» Ари заявил, что вылет из Кубка России может помочь красно-белым в чемпионате России, придав им необходимый импульс, передает «Спорт-Экспресс».

19 апреля в рамках второго раунда полуфинала Кубка России «Спартак» на выезде проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. Таким образом, московский клуб не сможет защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне.

«Из Кубка России всегда вылетают большие команды. Это такая особенность турнира, любая команда может обыграть любую. Когда я был в «Спартаке», у нас бывали обидные вылеты из Кубка, но в чемпионате мы играли хорошо. Может, «Спартак» сейчас проснется и выиграет оставшиеся матчи в чемпионате», — заявил Ари.

Следующий матч «Спартак» проведет в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги(РПЛ). Игра состоится 24 апреля в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

После 23 туров РПЛ красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 45 баллов.

Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белым придется тяжело в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», поскольку команда еще не отошла от сенсационного поражения от «Акрона» в полуфинале Кубка России (1:2).