Источник: Нагельсманн отказался от предложения возглавить «Челси»

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался от предложения стать новым главным тренером «Челси», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что специалист был основным кандидатом на пост «синих», однако сам отказался от продолжения переговоров по контракту.

Ранее 17 апреля сообщалось, что «Челси» начал переговоры с Юлианом Нагельсманном о назначении главным тренером. Как сообщалось, представители спортивного руководства клуба в четверг провели встречу с немецким специалистом. Представители Нагельсманна хотели выяснить, какие полномочия будет иметь специалист и как долго его рассчитывают видеть в клубе в случае назначения.

Предыдущим клубом Нагельсманна была мюнхенская «Бавария». Под его руководством немцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира «Пари Сен-Жермен». После его ухода команду возглавил бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

Напомним, что на днях «Челси» до конца сезона тренером назначил своего бывшего игрока Фрэнка Лэмпарда.