Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпин назвал причины отказа сборной России от турнира CAFA

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему национальная команда пропустит чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). В турнире примут участие шесть стран (сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

«Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями».

Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает», — передает слова Карпина ТАСС.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также Ираком и Ираном.

Российские клубы не проводят товарищеских матчей за исключением «Зенита».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть с еще одной арабской страной.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях