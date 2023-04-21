Карпин назвал причины отказа сборной России от турнира CAFA

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему национальная команда пропустит чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). В турнире примут участие шесть стран (сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

«Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями».

Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает», — передает слова Карпина ТАСС.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также Ираком и Ираном.

Российские клубы не проводят товарищеских матчей за исключением «Зенита».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть с еще одной арабской страной.