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Экс-футболист ЦСКА Алдонин заявил, что Марио Фернандес нужен клубу для конкуренции

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РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился размышлениями на тему, стоит ли армейскому клубу возвращать бразильского защитника с российским паспортом Марио Фернандеса, передает «Чемпионат.com».

Сегодня, 21 апреля, пресс-служба бразильского клуба «Интернасьонал» сообщила, что 32-летний защитник потребовал расторжения контракта по личным причинам.

«Чем больше высококлассных игроков в клубе, тем лучше. Конкуренция никому еще не вредила — это полезно для мотивации, для личностного роста. А для тех, кто сейчас в составе, это звоночек, что есть сильный конкурент и нет времени расслабляться», — заявил Алдонин.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале».

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении бразильского защитника Марио Фернандеса разорвать контракт с клубом «Интернасьонал».

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