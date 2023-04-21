Экс-президент Чехии Земан назвал глупым отстранение россиян от международных соревнований

Бывший президент Чехии Милош Земан прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине.

«Я пожилой человек и видел, как США бойкотировали Олимпиаду в Москве, а потом Советы бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, считаю бойкоты и отстранения крайне глупыми. Эти санкции ничего не меняют», — приводит слова Земана Idnez.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов назвал критерии МОК дискредитацией России и российского спорта.