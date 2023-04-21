Экс-футболист «Спартака»: до сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами про злых русских и мафию

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, что, проживая в США, ощутил, как на людей повлиял чемпионат мира — 2018 в России.

«Конечно, у меня были знакомые в США, которые по‑другому взглянули на Россию после ЧМ-2018. На чемпионате мира все было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию.

До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами: про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых. Но людям интересно услышать правду, как все на самом деле. Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются. Для многих это большой сюрприз.

В России у меня было все, что нужно для моей семьи, для жизни. А я играл за «Спартак». Что еще надо?» — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Экс-футболист живет в США вместе со своей семьей. Он перебрался за океан еще в 12-летнем возрасте. Имеет гражданство Армении и США.

Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В России он также играл за «Краснодар». В сезоне-2012/13 нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Также по результатам этого и следующего сезона он вошел в список 33 лучших игроков чемпионата России.

После ухода из «Спартака» Мовсисян играл в МЛС и чемпионате Швеции. В 2018 году нападающий завершил свою профессиональную карьеру.

Ранее Мовсисян описал жизнь в США словами «здесь все ужасное и лучшее в мире».