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В ЦСКА отреагировали на расторжение контракта игрока команды Фернандеса с клубом «Интернасьонал»

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Александр Вильф/РИА Новости

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что защитник команды Марио Фернандес покинул «Интернасьонал».

Сегодня, 21 апреля, пресс-служба бразильского клуба сообщила, что 32-летний защитник потребовал расторжения контракта по личным причинам.

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы.

Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре – у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале».

Ранее в Федерации футбола ОАЭ допустили возможность проведения товарищеского матча с Россией.

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