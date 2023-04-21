СМИ сообщили о планах «Спартака» по контракту Рыбуса

Московский «Спартак» планирует летом расторгнуть контракт с польским защитником Мацеем Рыбусом, сообщает Metaratings.ru.

Основным фактором в вопросе разрыва соглашения с игроком является сумма финансовой компенсации. Если стороны достигнут компромисса, 33-летний Рыбус станет свободным агентом. Интерес к нему проявляют несколько российских клубов.

Поляк выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне на его счету 12 игр во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» после 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 очков. Второе место занимает «Ростов» (46).

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