Гимнастка Мельникова объяснила, почему не уходит из спорта

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о своей мотивации.

22-летняя гимнастка отметила, что искать в себе новые силы продолжать выступать с каждым годом становится все сложнее и сложнее.

«Сейчас непросто искать мотивацию. Понимаю, что есть определенная ответственность. На меня смотрят детки, которые вдохновляются моими выступлениями, и что я являюсь для них примером.

Не могу просто так все взять и оставить. Конечно, я с гордостью выступаю дальше», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Напомним, что на Играх в Токио Мельникова взяла золото в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Ранее гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что ее отстранили от выступления за сборную Латвии из-за решения сохранить гражданство России.