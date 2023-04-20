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Гимнастка Мельникова объяснила, почему не уходит из спорта

Гимнастка Мельникова заявила, что не уходит из спорта ради детей

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Reuters

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о своей мотивации.

22-летняя гимнастка отметила, что искать в себе новые силы продолжать выступать с каждым годом становится все сложнее и сложнее.

«Сейчас непросто искать мотивацию. Понимаю, что есть определенная ответственность. На меня смотрят детки, которые вдохновляются моими выступлениями, и что я являюсь для них примером.

Не могу просто так все взять и оставить. Конечно, я с гордостью выступаю дальше», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Напомним, что на Играх в Токио Мельникова взяла золото в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Ранее гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что ее отстранили от выступления за сборную Латвии из-за решения сохранить гражданство России.

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