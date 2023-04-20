Экс-хоккеист Биссонетт заявил, что судьи НХЛ должны больше защищать Капризова

Бывший хоккеист «Финикс Койотис» (сейчас — «Аризона Койотис») Пол Биссонетт считает, что арбитры Национальной хоккейной лиги (НХЛ) недостаточно следят за нарушениями на российских игроках.

«Еще во время регулярного чемпионата в «Миннесоте» говорили, что к Кириллу Капризову как к суперзвезде из России не относятся в НХЛ так, как к Коннору Макдэвиду, или Сидни Кросби, или другим североамериканцам. Мне кажется, что на суперзвездах из России не дают удалений, как на других звездах.

Арбитры должны защищать Капризова. Нельзя просто бить его несколько раз подряд по ребрам и ничего за это не получать», — приводит слова экс-хоккеиста РИА Новости со ссылкой на подкаст Spittin' Chiclets.

18 апреля «Миннесота Уайлд» обыграла в овертайме «Даллас Старз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Кирилл Капризов стал автором первой заброшенной шайбы.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.

Около месяца россиянин пропустил из-за травмы.

Ранее главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур сравнил Кирилла Капризова с танком.