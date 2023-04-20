Булыкин: «Бавария» имела бы шансы против «Сити», если бы забила сразу

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити», завершившегося со счетом 1:1. Специалист констатировал, что у мюнхенцев были бы шансы возродить интригу в этом противостоянии, если бы они забили первыми и быстро. Вместе с тем, заметил Булыкин, реализуй форвард «горожан» Эрлинг Холанд пенальти в первом тайме, никаких вопросов в этой паре уже бы не оставалось.

«Шансы были бы, если бы «Бавария» забила сразу — это тогда хотя бы намекало бы на какую-нибудь борьбу. «Манчестер Сити», кстати, пенальти не забил и этим немного придал стимул «Баварии». Если бы забил, то игра бы была сделана раньше. «Баварии» было сложно отыграться после 0:3. Если бы они смогли быстро забить парочку, то было бы интересно — но не получилось», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Первая игра между этими командами завершилась победой «горожан» 3:0. В ответном матче с «Баварией» «Сити» открыл счет на 37-й минуте благодаря голу Холанда. Хозяева ответили точным ударом Йозуа Киммиха с пенальти в концовке встречи. При этом Холанд свою попытку забить с 11 метров не реализовал, пробив выше ворот.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», выбившим из борьбы «Челси». Первая игра состоится в 9 мая в Мадриде, ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал высокими шансы «Сити» выйти в финал ЛЧ.