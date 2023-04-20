Аленичев предложил свой вариант, как избавиться от легионеров «Спартака»

Бывший игрок и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру иностранных футболистов московской команды после вылета из Кубка России.

«У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдел «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководителей «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал», — передает слова Аленичева kp.ru.

Вчера красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону». В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти, его удар отразил голкипер Сергей Волков.

Затем тольяттинцы в течение пяти минут дважды поразили ворота Александра Максименко. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. В самой концовке встречи Томаш Тавареш смог отыграть один мяч.

Ранее Валерий Кечинов не стал связывать провал «Спартака» с работой тренера Гильермо Абаскаля.