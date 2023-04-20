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Крамник отреагировал на слух о том, что он возглавляет команду Непомнящего

Крамник: в FT написали, что я возглавляю команду Непомнящего? Кто я такой, чтобы спорить

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник отреагировал на публикацию издания Financial Times, которое назвало его главным в команде Яна Непомнящего на матче за мировую шахматную корону. Шахматист иронически высказался об этой информации, заметив, что он не вправе спорить с таким источником.

«Слухи о моей работе в команде Яна? Это уже не слухи, а официальная информация. Вчера мне прислали статью в Financial Times, где говорилось, что я возглавляю команду Яна. Полагаю, раз это опубликовано там, это является правдой. Я сам впервые об этом услышал, но кто я такой, чтобы спорить с таким источником», — сказал Крамник в интервью порталу Chess.com.

Авторитетная международная деловая газета Financial Times, главный офис которой находится в Лондоне, действительно сообщила о том, что именно Крамник руководит командой Непомнящего и помогает Яну бороться за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«На этой неделе выяснилось, что его главным помощником является последний российский чемпион мира Влад Крамник, наследник золотых дней советских шахмат, когда все чемпионы, за исключением Бобби Фишера, были выходцами из СССР», — говорится в публикации.

Ян Непомнящий в настоящее время играет восьмую партию чемпионского матча против Дин Лижэня. После семи партий счет 4:3 в пользу россиянина.

Ранее Крамник заявил, что уверен в итоговой победе Непомнящего.

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