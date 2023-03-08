ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 9:3 в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции московский ЦСКА разгромил череповецкую «Северсталь»

Встреча прошла в Череповце в Ледовом дворце в присутствии 5 279 зрителей и завершилась уверенной победой столичной команды со счетом 9:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Прохор Полтапов; Тахир Мингачев и Антон Слепышев оформили по дублю.

У проигравшей команды отличились Робин Пресс, Руслан Абросимов и Егор Морозов.

После этой победы подопечные Сергея Федорова сравняли счет в серии — 2:2.

Пятая игра между ЦСКА и «Северсталью» пройдет в пятницу, 10 марта, на «ЦСКА Арене». Стартовое вбрасывание назначено на 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» отказались выходить на разминку в радужной форме в поддержку ЛГБТ.