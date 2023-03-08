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Балахнин назвал хороший результат для «Ростова» и «Динамо» по итогам сезона

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Ростов» и «Динамо» должны быть довольны, если по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут занять третье место в турнирной таблице.

«Есть «Зенит» и группа команд, которые борются за места со второго по шестое. «Ростов» и «Динамо» не усилились в зимнюю паузу, у них потенциал игроков лучше не стал.

Они играли выше своего предела, третье место — очень хороший результат для них. У «Ростова» сейчас одна из самых невыгодных ситуаций, хотя по одному туру делать выводы нереально», — передает слова Балахнина Vprognoze.ru.

После 18 туров «Ростов» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. В минувшие выходные подопечные Валерия Карпина уступили на домашнем поле московскому «Локомотиву» — 1:3. «Динамо», одержавшее в последнем матче победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0), занимает четвертую строчку, набрав 32 очка.

В следующем раунде РПЛ «Ростов» 12 марта дома сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Динамо» 11 марта — на выезде с «Краснодаром».

Ранее экс-советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци назвал имя лучшего тренера России.

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