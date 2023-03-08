Навка отреагировала на намерение Тарасовой создать свое шоу на YouTube

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о намерении заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой создать свое шоу на YouTube.

«Это просто прекрасная новость! Хочется поздравить Татьяну Анатольевну с этим событием. Считаю, что она — большая молодец.

Создать свое шоу на YouTube — шикарная инициатива. Конечно же, я буду следить и смотреть за еt деятельностью. Желаю ей удачи!» — передает слова Навки «Чемпионат.com».

Тарасова выступала до 19 лет, однако была вынуждена завершить карьеру из-за травмы, после чего начала тренерскую деятельность. Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы в фигурном катании Евгения Медведева спрогнозировала положение московского «Динамо» по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).