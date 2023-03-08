Игроки «Миннесоты» отказались выходить на разминку в радужной форме в поддержку ЛГБТ

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» отказались выходить на разминку в радужной форме в поддержку ЛГБТ.

Об этом в социальной сети сообщил журналист Майкл Руссо.

Акция в поддержку ЛГБТ проводится «Миннесотой» ежегодно. В 2023-м хоккеисты должны были надеть радужную форму перед игрой регулярного чемпионата с «Калгари». Затем ее предполагалось продать на благотворительном аукционе.

При этом несколько игроков все же обмотали клюшки радужной лентой, а также использовали шайбы с радужной окраской.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ в форме с символикой ЛГБТ. В итоге после пропущенной раскатки российский хоккеист принял участие в матче против «Анахайма». Его команда одержала разгромную победу со счетом 5:2.

Затем команда «Нью-Йорк Рейнджерс» в полном составе отказалась от маек в поддержку ЛГБТ-сообществ. Стоит отметить, что в 2021 году игроки клуба из Нью-Йорка выходили на лед в радужной амуниции, в том числе нападающий Артемий Панарин.

Ранее генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб обменял своего защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».