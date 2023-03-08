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Промоутер Фьюри: скоро мы закончим переговоры с Усиком

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Steve Marcus/Reuters

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, рассказал, как проходят переговоры о поединке с представителями Александра Усика, передает talkSPORT.

«Скорее всего, мы закончим переговоры к концу этой недели. У нас есть бюджет, и мы можем лишь дать боксерам деньги, находящиеся в этом бюджете. Если этого не хватит, боя не будет», — сказал Уоррен.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является непобежденным боксером. Всего он провел 34 поединка, 33 из которых выиграл, а один свел вничью.

Ранее Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал, когда решится судьба боя против Тайсона Фьюри.

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Летние виды спорта
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