Капелло назвал главный минус Миранчука

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил положительные и отрицательные качества российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«За поселений год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он — настоящий лидер на поле. В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», — передает слова Капелло «Рейтинг букмекеров».

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

В прошлые выходные «Торино» проиграл «Ювентусу» 2:4. Миранчук провел полный матч, не отметившись результативными действиями.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 19 матчах Серии А.

Стоит отметить, что Миранчук впервые за год был вызван в национальную команду на мартовский сбор.

Ранее сообщалось, что тренер «Торино» Иван Юрич просит выкупить Миранчука у «Аталанты».