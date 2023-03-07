Тренер Гришин объяснил решение защитника «Локомотива» Тикнизяна выступать за Армению

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александра Гришина поделился мнением о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян решил выступать за национальную команду Армении. Его слова передает Sport24.

«Это право и решение Наира, которое мы должны уважать. Конечно, Армения несопоставима с нашей сборной, но там команда играет на международной арене. Наверное, из-за этого он и выбрал эту сборную. Конечно, там Тикнизяну будет легче пробиться в состав», — сказал Гришин.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Тикнизяна играть за Армению.