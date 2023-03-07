Защитник «Бостона» Орлов о своем обмене: Тарасенко тоже переживал

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов, которого ранее обменяли из «Вашингтон Кэпиталз», высказался о переходе Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова передает «Матч ТВ».

«Перед игрой мы вместе с российскими ребятами из «Рейнджерс» сходили покушать. С Володей как раз разговаривали об обмене — это у нас общая тема. Тарасенко тоже к этому эмоционально отнесся, переживает. Дай бог ему уверенности и сил», — сказал Орлов.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта, в результате чего он был обменян в «Бостон».

Сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.

Ранее Орлов рассказал о шоковом состоянии после обмена из «Вашингтона».