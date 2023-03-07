Орлов: Дзюбе нет равных среди российских нападающих

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артеме Дзюбе, передает Sport24.

«На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем», — сказал Орлов.

Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист на протяжении долгого времени вел переговоры с клубами РПЛ, в числе которых СМИ называли московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

В начале февраля форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о форварде московского «Локомотива» Артеме Дзюбе.