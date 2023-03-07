Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гаджиев: у «Челси» были сложности с «Боруссией», но мы часто бываем свидетелями камбэков

close
100%
Thilo Schmuelgen/Reuters

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Специалист констатировал, что в первой игре «синие» испытывали сложности. Но, заметил Гаджиев, у них может быть возможность переломить ситуацию.

«В прошлом матче у «Челси» было много проблем, и они в динамике уступали «Боруссии» в коллективных, скоростных действиях. «Боруссия» выглядела лучше. С тех пор не так уж много времени прошло, но мы часто бываем свидетелем камбэков: вчера еле передвигался, а сегодня уже и игрок, и команда динамичны. Между ними ведь все равно разница — две копейки. Предпочтение все равно отдаю «Боруссии», но не скажу, что обязательно победа будет за ними», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Первая встреча этих команд, проходившая в Дортмунде, закончилась победой черно-желтых со счетом 1:0, единственный мяч забил Карим Адейеме. Ответная игра состоится во вторник, 7 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что шансы «Челси» и «Боруссии» равны.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть