Выступавшего за молодежную сборную России Тикнизяна вызвали в национальную команду Армении

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Турции. Встреча пройдет 25 марта.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — прокомментировал вызов футболист.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России на мартовский сбор.