Нигматуллин рассказал, чем опасен вызов Дзюбы в сборную России

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин обосновал непопадание нападающего Артема Дзюбы в расширенный список национальной команды.

«А что, один матч, и уже сразу в сборную зовут? Это первый момент. Во‑вторых, ни один тренер в мире не позовет в команду футболиста, который его не уважает. Когда игрок не уважает тренера, этот игрок опасен для коллектива разлаганием изнутри, поскольку футболист не испытывает уважения к наставнику команды. То, что забил в последнем матче, молодец, конечно, но мосты были сожжены гораздо раньше», — передает слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

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