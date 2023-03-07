Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нигматуллин рассказал, чем опасен вызов Дзюбы в сборную России

Нигматуллин считает, что вызов Дзюбы мог бы привести к разлаганию сборной России изнутри

close
100%
РИА Новости

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин обосновал непопадание нападающего Артема Дзюбы в расширенный список национальной команды.

«А что, один матч, и уже сразу в сборную зовут? Это первый момент. Во‑вторых, ни один тренер в мире не позовет в команду футболиста, который его не уважает. Когда игрок не уважает тренера, этот игрок опасен для коллектива разлаганием изнутри, поскольку футболист не испытывает уважения к наставнику команды. То, что забил в последнем матче, молодец, конечно, но мосты были сожжены гораздо раньше», — передает слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Ранее Ринат Дасаев заявил, что не вызвал бы Матвея Сафонова сейчас в сборную России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть