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В «Спартаке» заявили, что в клубе нет задачи догнать «Зенит»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в клубе нет задачи догнать «Зенит» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы на сборах достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков. Задача — догнать «Зенит»? Нет задачи догнать «Зенит», есть задача всегда находиться наверху. А цели вы наши знаете, они не меняются», — передает слова Мележикова «Рейтинг букмекеров».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в таблице, набрав 37 очков. В прошлом туре команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Уралом» со счетом 2:2. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» выросло до восьми очков, после победы сине-бело-голубых над «Пари Нижний Новгород». На третьем месте расположился «Ростов». У команды Валерия Карпина 35 очков.

Ранее Леонид Федун высказался о десяти игроках «Спартака» в расширенном списке сборной России.

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