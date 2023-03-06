Российский хоккеист признан первой звездой недели в НХЛ

Российский защитник клуба «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов был признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает официальный сайт лиги.

В четырех матчах за команду Орлов, недавно перешедший в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз», забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач и заработал коэффициент полезности «+7».

Второй звездой назвали нападающего «Оттава Сенаторз» Клода Жиру, третьей — вратаря «Миннесота Уайлд» Филипа Густавссона.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.

В текущем сезоне Орлов принял участие в 48 матчах НХЛ, отметившись шестью заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его достижениях в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).