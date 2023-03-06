Булыкин уверен, что Дзюбе не закрыта дорога в сборную

Знаменитый в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин, забивший семь мячей за национальную команду во время своей игровой карьеры, считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба еще может быть вызван в сборную России при Валерии Карпине.

«Думаю, ни для кого не закрыта дорога в сборную, и каждый, кто хорошо себя проявит, может быть вызван в сборную. А будет играть или не будет — это уже второй вопрос. В список попадают те люди, которые хорошо проводят сезон, отрезок игр. Мы видим, сейчас даже наших легионеров включили в расширенный список. Второй вопрос, приедут они или нет. Но уже то, что их отметили — здорово», — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

Дзюба провел три матча за «Локомотив» после возвращения в Россию, не сумев отличиться в кубковых встречах, но забив трижды в игре с «Ростовом» (3:1) в РПЛ. Однако тренерский штаб Валерия Карпина не включил 34-летнего футболиста в расширенный список вызванных в главную команду страны на мартовский сбор, куда вошел 41 футболист.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис критично высказался о работе российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной России по футболу.