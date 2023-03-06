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TSN включил российского форварда в список игроков, которые забросят 50 шайб в сезоне НХЛ

TSN включил Капризова в список игроков, которые забросят 50 шайб в сезоне НХЛ

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Канадский портал TSN собрал список из семи игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые смогут забросить 50 и больше шайб в нынешнем сезоне.

В рейтинг вошел только один россиянин — нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, который занял пятое место. По прогнозам журналистов, в сезоне-2022/23 он запишет на свой счет 51 гол.

Лидером топ-7 является Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», которому пророчат 67 заброшенных шайб. Второе место занял нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (58), а третье — Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш» (57).

На данный момент Капризов в 63 матчах забросил 39 шайб и отдал 34 результативные передачи.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из московского ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. В чемпионате-2022/23 Капризов преодолел отметку в 100 голов за карьеру в НХЛ. В начале февраля он принял участие в Матче звезд лиги.

Журналист The Athletic Джо Смит отметил слабый состав «Миннесота Уайлд» и назвал российского нападающего Кирилла Капризова единственной суперзвездой команды.

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Хоккей. НХЛ
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