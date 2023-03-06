Новичок «Зенита» Ренан рассказал о причинах переезда в Россию

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан рассказал, почему согласился на переезд в Россию, несмотря на неучастие сине-бело-голубых в розыгрышах еврокубков.

«Как только узнал о возможности перейти в «Зенит», захотел ей воспользоваться. Это прекрасный шанс стартовать, попробовать свои силы в европейском футболе. «Зенит» — очень большой клуб с большим количеством бразильцев, что поможет с адаптацией. Поэтому я с радостью откликнулся на новый опыт», — приводит слова Ренана РИА Новости.

19-летний Ренан стал игроком российской команды во время зимнего трансферного окна. Ранее он выступал за бразильский клуб «Коринтианс». Игрок подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт. Его переход в «Зенит» стал частью сделки по выкупу «Коринтианс» форварда Юри Алберто.

Ренан выступал за первую команду «Коринтианс» с лета 2022 года и успел провести 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Малком сообщил варианты того, как его можно называть после получения гражданства Российской Федерации.