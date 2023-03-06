Наумов считает, что напряженные отношения с Карпиным мотивировали Дзюбу в матче с «Ростовом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что напряженные отношения Артема Дзюбы и Валерия Карпина мотивировали нападающего «Локомотива» в матче против «Ростова». Его слова передает «РБ Спорт».

«Я с одним видным экспертом поспорил. Он сказал, что Дзюба больше одного гола за оставшиеся туры не забьет, а я сказал — что забьет пять или даже больше. И я не сомневался, что он забьет «Ростову», хотя, конечно, про хет-трик не мог подумать. У него же с Карпиным «хорошие» отношения, все об этом знают, то есть у него была мотивация», — сказал Наумов.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о хет-трике Артема Дзюбы.