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Бестемьянова считает, что четверные прыжки Валиевой будут занесены в книгу рекордов Гиннесса

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова восхитилась произвольными программами у женщин в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге, которые были показаны сегодня.

«Какой-то фантастический турнир у девушек, просто какое-то чудо, я получила наслаждение от всех.

Четверные прыжки Валиевой будут, наверное, в книгу рекордов Гиннесса занесены по высоте и мощи, по роскошности выезда, одно удовольствие на это смотреть, это чудо. Она же тоже болела, устала в конце, физически чуть-чуть не дотянула, поэтому случилось падение с лутца, тяжеловато заканчивала», — передает слова Бестемьяновой ТАСС.

По результатам двух программ сегодня третье место досталось Елизавете Туктамышевой. Она получила 241,61 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева с результатом 241,76 балла. Первое место уверенно завоевала Аделия Петросян (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире Игр в Пекине. В личном первенстве она стала четвертой.

Ранее Камила Валиева заявила, что стала сильнее после допинг-скандала на ОИ-2022.

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