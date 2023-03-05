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Орлов ответил Федуну по поводу убитой арбитром Мешковым чемпионской гонки РПЛ

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Ирина Мотина/РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов выразил несогласие с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном по поводу убитой чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Федун считает, что судья убил чемпионскую интригу? Послушайте, впереди еще 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? Каштанов мог все решить в концовке.

Ничего еще не решено. Чемпионская интрига жива», — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Вчера «Спартак» принимал «Урал» и сыграл вничью 2:2. В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота «Урала» из-за фола на голкипере екатеринбуржцев, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.

После 18 игр РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже восемь очков. В этом туре подопечные Сергея Семака расправились с «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0. Тройку замыкает «Ростов» (35 очков).

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит отмененный гол в ворота «Урала» даже в случае отсутствия обращения «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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